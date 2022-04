Juve, infortunio Locatelli. Allegri: “Starà fuori per 20 giorni”. Ora Zakaria…

Come sta Locatelli? Il centrocampista italiano è stato costretto al cambio a seguito di un problema fisico. Al suo posto un super Zakaria

Prima la botta alla testa, poi l'infortunio: quella contro l'Inter non è stata una partita fortunata per Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero è stato costretto al cambio nel corso del primo tempo, sostituito da Zakaria. La partita del classe 1998 è iniziata subito in salita: dopo poco più di un minuto di gioco, infatti, Lautaro Martinez nel tentativo di prendere la palla lo ha colpito con un violento calcio alla testa. Cartellino giallo per l'attaccante nerazzurro e vistosa fasciatura alla testa per il giocatore della Juve. Locatelli, nonostante i problemi alla vista dovuti alla fasciatura e al sangue, ha però continuato a giocare. Al 34', però, il giocatore si accascia a terra e chiede il cambio per un problema fisico.