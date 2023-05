Juve, le ultime novità sull’infortunio di De Sciglio: intervento riuscito

Sui social De Sciglio aveva scritto: "È difficile trovare le parole giuste in questi momenti, quando lo sconforto e il dolore prevalgono su tutto. Non saranno mesi facili, ma ho sempre lottato duramente per superare ogni sfida mi si presentasse. Metterò tutto me stesso per tornare al più presto e più forte dai miei compagni. Grazie a tutti voi per il vostro sostegno, che unito all’affetto della mia famiglia e delle persone a me più care, mi darà ancora più forza per affrontare questa nuova sfida. Sempre a testa alta."