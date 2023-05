De Sciglio: “Sconforto e dolore prevalgono, affronterò tutto a testa alta”

Il terzino della Juventus ha postato attraverso i suoi profili social un messaggio dopo il brutto infortunio subito domenica

redazionejuvenews

La Juventus è attesa domenica dall'importante sfida contro l'Atalanta, partita valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, che dirà molto di quella che è la corsa ai posti valevoli per la Champions League del prossimo anno. Una sfida importante, per la quale il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrà a disposizione tutta la squadra, tranne che per De Sciglio, che ha subito un brutto infortunio domenica contro il Lecce.

Il terzino ha subito la rottura del crociato, e verrà operato con la prospettiva di tornare il prossimo anno. Una situazione difficile, con il giocatore che ha ricevuto in questi giorni tanti attestati di stima e di incoraggiamento, che ha voluto rendere pubblici con un post pubblicato sui suoi canali social.

"È difficile trovare le parole giuste in questi momenti, quando lo sconforto e il dolore prevalgono su tutto. Non saranno mesi facili, ma ho sempre lottato duramente per superare ogni sfida mi si presentasse. Metterò tutto me stesso per tornare al più presto e più forte dai miei compagni.

Grazie a tutti voi per il vostro sostegno, che unito all’affetto della mia famiglia e delle persone a me più care, mi darà ancora più forza per affrontare questa nuova sfida.

Sempre a testa alta."