Juve, preoccupano le condizioni di Chiesa e McKennie: le ultime novità

Brutte notizie in casa Juve: problemi fisici per Chiesa e McKennie. Come stanno i due bianconeri? Gli aggiornamenti sulle loro condizioni

redazionejuvenews

La Juventus di Massimiliano Allegri gira vuota e anche ieri contro l'Atalanta ha messo in campo l'ennesima prestazione deludente di questa stagione. I bianconeri hanno evidenti difficoltà, soprattutto in fase offensiva. Se la difesa infatti ha concesso un solo tiro nello specchio (quello del gol di Duvan Zapata), l'attacco è però riuscito a tirare in porta solamente due volte. Troppo poco per pensare di impensierire una difesa solida e organizzata come quella dell'Atalanta. Ma i problemi dei bianconeri non finiscono qui: nel corso del match contro i neroazzurri, Chiesa e McKennie sono stati costretti ad uscire dal terreno di gioco per infortunio. Come stanno i due giocatori bianconeri?

Ultima azione del primo tempo, Federico Chiesa scatta e sente tirare il flessore della gamba sinistra. Al rientro dagli spogliatoi, Massimiliano Allegri fa uscire l'esterno italiano per inserire in campo Bernardeschi. Problema muscolare, quindi, per l'ex Fiorentina, che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche di rito per scoprire l'entità dell'infortunio. Le sue condizioni non preoccupano molto il club bianconero, che spera di riaverlo a disposizione nel giro di poco tempo.

Al contrario, preoccupa la situazione di Weston McKennie. Il centrocampista americano, migliore in campo, al 60' è stato costretto ad uscire dal campo dopo un duro intervento con un difensore avversario. Per l'ex Schalke un problema al ginocchio destro, si teme unadistorsione. Se la diagnosi fosse confermato, i tempi di recupero sarebbero molto variabili: si va dalle due settimane in caso di distorsione lieve, fino agli otto mesi in caso di intervento chirurgico. Anche in questo caso oggi sono previsti gli esami strumentali che toglieranno ogni dubbio. Brutte notizie per Massimiliano Allegri che molto probabilmente sarà costretto a fare a meno dei due giocatori per i due match della prossima settimana. Martedì infatti i bianconeri torneranno subito in campo contro la Salernitana (turno infrasettimanale) e domenica contro il Genoa.