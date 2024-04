Juve, come sta Chiesa? Le condizioni in vista del derby

Le parole di Massimiliano Allegri al termine della partita contro la Fiorentina hanno subito fatto preoccupare i tifosi della Juve:"Chiesa non stava benissimo e ha giocato con un risentimento alla coscia". L'attaccante italiano è uno dei giocatori più forti in rosa e una sua assenza in vista del derby contro il Torino sarebbe di certo pesante. Ieri però la Vecchia Signora è tornata ad allenarsi e Chiesa è sembrato in buona forma. L'infortunio muscolare non sembra essere grave e c'è ottimismo in vista della sfida contro i granata. Se invece non dovesse farcela al suo posto è pronto il giovane Yildiz.