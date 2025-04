Juve, le informazioni sulle prime tre partite del girone del FCWC

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del Mondiale per Club.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del Mondiale per Club. Ecco il comunicato: “Inaugurato nel 2018 e casa del D.C. United, l’Audi Field è uno stadio in cui si respira calcio sin dal giorno del taglio del nastro; apertura di una struttura all’avanguardia da 20.000 posti in cui non manca davvero nulla. Un contesto decisamente diverso rispetto a quello che accolse la Juventus, sempre a Washington, 42 anni fa: 13 agosto 1983 e un’amichevole tra i bianconeri e la Nazionale Stati Uniti Olimpica – selezione dei migliori calciatore USA, in una gara finita 1-1 con gol di Domenico Penzo (attaccante in rosa alla Juventus della prima metà degli anni ’80).

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025: COMPRA QUI I TUOI BIGLIETTI JUVENTUS-WYDAD AC – 22 GIUGNO 2025, ORE 18:00 ITALIANE | PHILADELPHIA, LINCOLN FINANCIAL FIELD La struttura che ospita le gare casalinghe dei Philadelphia Eagles di NFL è già stata più volte la cornice ideale per partite di calcio – come ad esempio nella data di inaugurazione, l’8 agosto 2003, quando scesero in campo Barcellona e Manchester United all’intero di uno stadio poi rimodernato nel 2014″.

Le altre informazioni

“Con oltre 67.000 posti a sedere, i bianconeri tornano a giocare a Philadelphia a sette anni di distanza dalla prima volta – dalla gara amichevole disputata contro il Bayern Monaco sempre all’interno del Lincoln Financial Field nel luglio 2018 (partita vinta per 2-0 con doppietta del giovane Favilli, protagonista in quella fase iniziale di preparazione della stagione).

JUVENTUS-MANCHESTER CITY – 26 GIUGNO, ORE 21:00 ITALIANE | ORLANDO, INTER&CO STADIUM Anche a Orlando è già scesa in campo in passato la Juventus, ma non nella struttura da 25.000 posti della città della Florida in cui andrà in scena la sfida contro il Manchester City: due anni fa, il 2 agosto 2023, sempre a Orlando i bianconeri affrontarono il Real Madrid al Camping World Stadium, superando i Blancos in quella sfida amichevole per 3-1 con gol di Moise Kean, Timothy Weah e Dusan Vlahovic.

Premessa ideale per il grande appuntamento che attende la Juventus contro il club inglese nella città della Florida, in attesa poi di definire la classifica finale del girone G per disegnare il tabellone a eliminazione diretta nel Mondiale per Club FIFA 2025″. Intanto ecco le parole di Ravenelli<<<