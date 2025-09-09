Juve, infermeria: ecco chi potrebbe rientrare nel Derby d'Italia
Riccardo Focolari
9 Settembre, 10:45
Ecco i giocatori della Juve che potrebbero recuperare in vista della sfida contro l’Inter di Chivu all'Allianz Stadium

La Juve si prepara al ritorno in campo dopo la pausa nazionali e, oltre alla rifinitura tattica, i riflettori sono puntati anche sulla situazione degli infortunati. In vista del big match contro l’Inter, dall’infermeria arrivano ottime notizie: Juan Cabal e Mattia Perin hanno svolto sedute di lavoro in gruppo con il resto della squadra e sono in netto miglioramento.

Il terzino, fermo da quasi dieci mesi per un infortunio al ginocchio, ha ripreso a correre e a integrarsi progressivamente nelle esercitazioni con la squadra, aumentando intensità e continuità. La sensazione è che il colombiano possa essere già a disposizione di Tudor per il ruolo di braccetto sinistro nella linea a tre o nella difesa a quattro, garantendo alternative e maggiore copertura sulla fascia.

