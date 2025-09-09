Juve, infermeria: ecco chi potrebbe rientrare nel Derby d’Italia

La Juve si prepara al ritorno in campo dopo la pausa nazionali e, oltre alla rifinitura tattica, i riflettori sono puntati anche sulla situazione degli infortunati. In vista del big match contro l’Inter, dall’infermeria arrivano ottime notizie: Juan Cabal e Mattia Perin hanno svolto sedute di lavoro in gruppo con il resto della squadra e sono in netto miglioramento.
Il terzino, fermo da quasi dieci mesi per un infortunio al ginocchio, ha ripreso a correre e a integrarsi progressivamente nelle esercitazioni con la squadra, aumentando intensità e continuità. La sensazione è che il colombiano possa essere già a disposizione di Tudor per il ruolo di braccetto sinistro nella linea a tre o nella difesa a quattro, garantendo alternative e maggiore copertura sulla fascia.