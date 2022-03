Tacchinardi: “Eliminazione Champions? Difficile trovare un solo problema”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve e Villareal Alessio Tacchinardi ha cercato di capire le cause di questa brutta sconfitta

Sono passati due giorni dalla cocente sconfitta della Juventus in Champions League contro il Villareal . Per il terzo anno consecutivo i bianconeri sono stati eliminato dalla massima competizione europea negli ottavi di finale, battuti da una squadra sulla carta "piccola" . E' ormai chiaro a tutti come ci sia un vero e proprio problema. I bianconeri mancano di gioco e giocatori, incapaci di portare a casa il risultato nel momento del bisogno. Dusan Vlahovic ha sicuramente alzato il livello della formazione ma servirà qualcosa in più. La strada da percorrere è ancora molto lunga.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve e Villareal Alessio Tacchinardi ha cercato di capire le cause di questa brutta sconfitta: "Non stando dentro la Juve, non vivendo le dinamiche interne, è difficile individuare un solo responsabile di questa eliminazione. Quello che posso dire è che il Villarreal non è più forte della Juve, ne sono certo. I bianconeri non saranno forse nelle prime 10 d'Europa, ma neanche la squadra di Emery lo è. Le cause di questa precoce eliminazione possono essere tante. Una su tutte, secondo me, è il nostro campionato, nel senso che ti porta a gestire troppo la partita: quando la Juve passa in vantaggio, poi può permettersi di tirare i remi in barca e rallentare. Così la squadra tende a rilassarsi e in Europa ne risenti pesantemente.