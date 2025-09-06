Juve, in arrivo la terza maglia. Confermate le indiscrezioni

Le novità sulla terza maglia della Juve per la stagione 2025/26: arrivano importanti conferme sulla divisa che sarà presto disponibile

La Juve si prepara a completare la propria collezione di maglie per la stagione 2025/26 con il nuovo Third Kit, le cui prime immagini sono state diffuse. Il kit, atteso nei prossimi giorni nei negozi ufficiali e negli store online, propone un design innovativo che punta a coniugare stile, funzionalità e identità del club.

L’attesa è alta tra i tifosi bianconeri, curiosi di scoprire come Tudor e la dirigenza abbiano voluto differenziare questa terza divisa rispetto al classico home kit in bianco e nero e al secondo kit alternativo. Secondo le prime indiscrezioni, il Third Kit Juve 25/26 dovrebbe presentare dettagli originali e materiali tecnici di ultima generazione, pensati per offrire massimo comfort ai giocatori durante le partite e per garantire durata e resistenza.