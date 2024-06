Juve, il recap dei bianconeri impegnati nella Copa America

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli impegni in Copa America.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Nella notte italiana tra domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024 hanno esordito i primi bianconeri in Copa America. Stiamo parlando di Weston McKennie e Timothy Weah che con gli Stati Uniti hanno superato 2-0 la Bolivia. Una gara che viene decisa nel corso del primo tempo grazie alle reti di Pulisic in apertura, dopo appena tre giri di orologio, e in chiusura di frazione, al minuto 43, con Balogun. Proprio in occasione del gol che ha sbloccato il match Weah ha messo il suo zampino fornendo l’assist a Pulisic. In campo dal fischio d’inizio anche Weston McKennie, poi sostituito al minuto 78. Fuori anche Weah nel finale a circa cinque giri di orologio dal novantesimo. Inizia, dunque, con il piede giusto il cammino in Copa America dei nostri bianconeri con la Nazionale statunitense”.