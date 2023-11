Juve, Impallomeni: “Locatelli? Rinnovo giusto. Potrebbe ancora migliorare”

Intervistato a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del fresco rinnovo di Manuel Locatelli alla Juventus. Ecco il commento del giornalista: "Giusto, è un calciatore riconosciuto all'interno del club. Ci sta. Credo possa dare ancora di più, non sappiamo ancora i margini di miglioramento di questo ragazzo. Fa il suo, lo fa bene, ma è alla Juve e forse deve fare un passo in avanti anche come personalità. Alla Juve fai la storia se hai costanza di rendimento e hai personalità, non è ancora un leader ma ci sta lavorando".