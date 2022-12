Immobile: “Del Piero? Lo vedrei benissimo come dirigente della Juve”

Intervenuto a margine di un evento per la presentazione di una nuova criptovaluta, il capitano della Lazio Ciro Immobile ha detto: "Qui mi sento a casa come la mia famiglia, siamo di adozione romani. Ci sentiamo a nostro agio, due dei nostri figli sono nati a Roma. Però il 50% del sangue resta sempre napoletano. Napoli? In questo momento ha un grande vantaggio in fatto di punti, col fatto del Mondiale ora non so quello che accadrà, perché è una situazione nuova per noi, ma se riuscirà a mantenere quel ritmo farà grandi cose. È un campionato atipico, stiamo lottando con grandi squadre che ci danno filo da torcere".