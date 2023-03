Juve, Iling Junior stende la Germania: doppietta con l’Inghilterra U20

"Iling, Fagioli, Soulè, Barrenechea e Miretti: quest’anno sono già tanti quelli che dalla seconda squadra sono venuti da noi tra. Credo che sia un ottimo risultato fatto dal settore giovanile della Next Gen. È un segnale molto importante perché vuol dire che il settore giovanile sta facendo molto bene". Con queste parole Massimiliano Allegri poche settimane fa ha descritto il progetto Next Gen, che sta dando tante soddisfazioni in casa Juve. In attesa di vedere se Fagioli riuscirà a convincere con l'Italia di Mancini, Iling Junior si è preso la scena con l'Inghilterra U20.