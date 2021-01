Juve, il vice-Morata è ad un passo

TORINO – Mentre la squadra prosegue la propria preparazione alla Continassa per l’esordio in Coppa Italia di domani sera contro il Genoa, la società bianconera continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Andrea Pirlo. L’obiettivo della Juve, come ormai noto, è quello di aggiungere una nuova punta al reparto offensivo, che consenta ogni tanto ad Alvaro Morata si sedere in panchina per rifiatare viste le tante gare ancora in programma. Diversi i nomi sondati dalla società in queste settimane, a partire da profili più esperti (Quagliarella, Llorente e Giroud), fino a possibili colpi (Milik, per il quale però il Napoli oppone resistenza). Alla fine, però, la spunterà probabilmente un altro nome.

Si tratta di Gianluca Scamacca, classe 1999 al momento chiuso al Genoa dal rinato Destro, ritenuto il centravanti titolare dal tecnico Davide Ballardini. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il ragazzo avrebbe convinto Pirlo e la dirigenza a puntare su di lui, che dovrebbe arrivare a Torino prima della chiusura di questa finestra di mercato invernale. La Juve, nella giornata di ieri, avrebbe intensificato i contatti con il Sassuolo, club proprietario del cartellino del 21enne, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Accetata la modalità di un trasferimento in prestito (che dovrebbe durare 18 mesi), ma si discute ancora sul riscatto: i bianconeri vorrebbero inserire un diritto, mentre il club emiliano, che vorrebbe privarsi di Scamacca definitivamente, spinge per l'obbligo. Un ostacolo che però non spaventa la Juventus, che potrebbe inserire nell'affare il cartellino del giovane difensore rumeno Dragusin, molto gradito al tecnico neroverde Roberto De Zerbi.