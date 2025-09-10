Juve, il talent scout di Openda: "Un ragazzo che ama il calcio. Chiedeva..."
Home > Juve News

Juve, il talent scout di Openda: “Un ragazzo che ama il calcio. Chiedeva…”

Stefania Palminteri
10 Settembre, 13:48
Openda
Intervistato da So Foot, Fabrice Geraerts ha parlato di Lois Openda e di come abbia convinto il talent scout con la sua dedizione

Intervistato da So Foot, Fabrice Geraerts, talent scout che ha scoperto Lois Openda, ha raccontato i primi passi da calciatore dell’attaccante classe 2000 ora pronto a diventare protagonista alla Juve. Geraerts ha voluto sottolineare come fin da subito l’attaccante belga abbia mostrato una dedizione e una passione fuori dal comune: ecco le sue parole.

È bastato poco per convincerci a prenderlo. Gli mancava ancora un po’ di precisione tecnica e tattica, ma era un ragazzo che amava il calcio e che voleva migliorare. Chiedeva consigli e cercava di metterli in pratica.”

Leggi anche

Riccardo Focolari · 10 Settembre, 11:50
Juve, David: “Tra me e Zhegrova grande connessione. Sarà un vantaggio”
Alla Gazzetta dello Sport, David ha rivelato di avere un grande rapporto con un nuovo compagno di squadra alla Juve
Stefania Palminteri - 10 Settembre, 11:29
Juve, ci siamo: presentato il terzo kit. Il comunicato del club
Cristiano Passa - 9 Settembre, 18:02
Yildiz: il padre a Torino per il rinnovo con la Juventus
Cristiano Passa - 9 Settembre, 17:09
Cuadrado: “Inter favorita col Napoli, ma Juve si è rinforzata molto bene”
Cristiano Passa - 9 Settembre, 16:21
Juventus: il ricordo di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri
Cristiano Passa - 9 Settembre, 15:33
Nazionali: i bianconeri in campo questa sera
Riccardo Focolari - 9 Settembre, 14:18
Juve, il rientro di Bremer è un vantaggio: è l’uomo in più di Tudor
x