Juve, il talent scout di Openda: "Un ragazzo che ama il calcio. Chiedeva..."

Intervistato da So Foot, Fabrice Geraerts, talent scout che ha scoperto Lois Openda, ha raccontato i primi passi da calciatore dell’attaccante classe 2000 ora pronto a diventare protagonista alla Juve. Geraerts ha voluto sottolineare come fin da subito l’attaccante belga abbia mostrato una dedizione e una passione fuori dal comune: ecco le sue parole.

“È bastato poco per convincerci a prenderlo. Gli mancava ancora un po’ di precisione tecnica e tattica, ma era un ragazzo che amava il calcio e che voleva migliorare. Chiedeva consigli e cercava di metterli in pratica.”