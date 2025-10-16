Juve, il rinnovo con Yildiz è la priorità! E il Chelsea osserva...

La stella della Juve è osservata da tanti club europei. La dirigenza bianconera deve affrettare i tempi: Yildiz va rinnovato

La Juve vuole e deve rinnovare al più presto Kenan Yildiz. Il gioiellino turco dimostra, giorno dopo giorno, di poter essere a soli venti anni il giusto prospetto per il futuro. Un top player costruito in casa e che ha già ricevuto attenzione da molti top club europei.

Nelle ultime settimane, infatti, la trattativa per il prolungamento è rallentata: bisogna trovare la quadra economica. Tra la richiesta del giocatore (oggi guadagna 1,5 milioni) e la proposta ballano circa 500mila euro. Il turco vorrebbe arrivare a oltre 5 milioni annui.

La volontà di chiudere l’accordo al più presto c’è, da entrambe le parti. La distanza è poca ma club come il Chelsea -che osserva il giocatore da tempo- sono pronte anche a fare pazzie. La volontà c’è, i contatti ci sono, manca solamente limare gli ultimi dettagli per la firma.