Juve, il rientro di Bremer è un vantaggio: è l’uomo in più di Tudor

Il rientro in campo di Gleison Bremer ha restituito alla Juve certezze in difesa. Il centrale brasiliano, assente per gran parte della scorsa stagione a causa del grave infortunio, ha ritrovato la forma e la continuità che lo avevano reso uno dei punti fermi del reparto.
Il suo ritorno non ha portato benefici solo a livello individuale, ma ha migliorato anche il rendimento dei compagni di reparto, come Federico Gatti e Lloyd Kelly, grazie alla sua esperienza e alla capacità di guidare la linea difensiva con autorità.Le prestazioni del brasiliano sono state determinanti per i due clean sheet consecutivi registrati dalla squadra.
La solidità difensiva mostrata finora è frutto anche della sua capacità di lettura delle situazioni, del tempismo negli anticipi e della capacità di sostenere il gioco della squadra sia in fase di costruzione sia in fase di contenimento. Contro l’Inter, nel derby d’Italia, servirà un’altra prestazione simile.