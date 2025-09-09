Juve, il rientro di Bremer è un vantaggio: è l’uomo in più di Tudor

Il rientro dall'infortunio, dopo quasi un anno, di Gleison Bremer è stato un vantaggio per la Juve di Tudor. Ecco perché

Il rientro in campo di Gleison Bremer ha restituito alla Juve certezze in difesa. Il centrale brasiliano, assente per gran parte della scorsa stagione a causa del grave infortunio, ha ritrovato la forma e la continuità che lo avevano reso uno dei punti fermi del reparto.

Il suo ritorno non ha portato benefici solo a livello individuale, ma ha migliorato anche il rendimento dei compagni di reparto, come Federico Gatti e Lloyd Kelly, grazie alla sua esperienza e alla capacità di guidare la linea difensiva con autorità.Le prestazioni del brasiliano sono state determinanti per i due clean sheet consecutivi registrati dalla squadra.

La solidità difensiva mostrata finora è frutto anche della sua capacità di lettura delle situazioni, del tempismo negli anticipi e della capacità di sostenere il gioco della squadra sia in fase di costruzione sia in fase di contenimento. Contro l’Inter, nel derby d’Italia, servirà un’altra prestazione simile.