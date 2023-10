Juve, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Locatelli

Per la Juveè giorno di vigilia. Per questo motivo Allegri ha parlato in conferenza: "Ci sono partite che si giocano in un modo e altre in un altro. A Sassuolo ci sono stati errori, abbiamo creato comunque tanto, a Bergamo potevamo fare meglio, ma siamo in un cammino che si chiuderà a maggio. Dobbiamo stare attaccati alle prime quattro, poi durante l'anno si crescerà in maturità, attenzione e in tutto quanto.