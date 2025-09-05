Juve, il resoconto sui Nazionali. Ecco il comunicato bianconero

Attraverso un comunicato, sui propri siti ufficiali, la Juve ha effettuato il consueto resoconto sui risultati dei giocatori bianconeri nelle nazionali: “Primi bianconeri in campo con le rispettive Selezioni nella serata di ieri, giovedì 4 settembre 2025, e primi sorrisi: vittorie, infatti, per la Turchia di Kenan Yildiz e per il Belgio di Lois Openda, pareggio per 1-1, invece, per l’Olanda di Teun Koopmeiners – convocato dalla Selezione olandese per questa prima pausa Nazionali della stagione, ma nello specifico non per la gara contro la Polonia –.
SUCCESSO ESTERNO PER LA TURCHIA
È iniziato nel migliore dei modi il percorso della Turchia nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale: la Nazionale allenata da Vincenzo Montella ha superato 2-3 a Tbilisi la Georgia – dopo l’iniziale vantaggio di 0-3 – grazie alla rete di Muldur e alla doppietta di Akturkoglu. In campo dal 1′ Kenan Yildiz, sostituito al minuto 74 pochi giri di orologio dopo l’espulsione di Yilmaz che ha costretto la squadra turca – nonostante il vantaggio di 1-3 – a giocare in inferiorità numerica nel finale di gara.
VITTORIA LARGA PER IL BELGIO
Roboante successo per Lois Openda e il suo Belgio sul campo del Liechtenstein: 0-6 per i Diavoli Rossi a Vaduz con il nostro nuovo numero 20 schierato titolare dal C.T. Rudi Garcia e sostituito poco dopo l’ora di gioco, sul punteggio di 0-3. Un successo, quello ottenuto dalla Nazionale belga, che le ha permesso di salire a quota 7 punti nel Gruppo J dopo tre turni e di essere ancora imbattuta”.