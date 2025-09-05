Juve, il resoconto sui Nazionali. Ecco il comunicato bianconero

Attraverso un comunicato sui propri siti ufficiali, la Juve ha effettuato il resoconto sui risultati dei giocatori bianconeri nelle nazionali

Attraverso un comunicato, sui propri siti ufficiali, la Juve ha effettuato il consueto resoconto sui risultati dei giocatori bianconeri nelle nazionali: “Primi bianconeri in campo con le rispettive Selezioni nella serata di ieri, giovedì 4 settembre 2025, e primi sorrisi: vittorie, infatti, per la Turchia di Kenan Yildiz e per il Belgio di Lois Openda, pareggio per 1-1, invece, per l’Olanda di Teun Koopmeiners – convocato dalla Selezione olandese per questa prima pausa Nazionali della stagione, ma nello specifico non per la gara contro la Polonia –.

SUCCESSO ESTERNO PER LA TURCHIA

È iniziato nel migliore dei modi il percorso della Turchia nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale: la Nazionale allenata da Vincenzo Montella ha superato 2-3 a Tbilisi la Georgia – dopo l’iniziale vantaggio di 0-3 – grazie alla rete di Muldur e alla doppietta di Akturkoglu. In campo dal 1′ Kenan Yildiz, sostituito al minuto 74 pochi giri di orologio dopo l’espulsione di Yilmaz che ha costretto la squadra turca – nonostante il vantaggio di 1-3 – a giocare in inferiorità numerica nel finale di gara.

VITTORIA LARGA PER IL BELGIO

Roboante successo per Lois Openda e il suo Belgio sul campo del Liechtenstein: 0-6 per i Diavoli Rossi a Vaduz con il nostro nuovo numero 20 schierato titolare dal C.T. Rudi Garcia e sostituito poco dopo l’ora di gioco, sul punteggio di 0-3. Un successo, quello ottenuto dalla Nazionale belga, che le ha permesso di salire a quota 7 punti nel Gruppo J dopo tre turni e di essere ancora imbattuta”.