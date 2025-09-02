Juve, il report del calciomercato estivo. L'impatto a bilancio è positivo
Riccardo Focolari
2 Settembre, 15:00
Nella giornata di ieri si è chiuso il calciomercato. Calcio e Finanza ha riportato il bilancio della Juve e l'impatto sulla prossima sessione

Secondo quanto emerso dal report di Calcio e Finanza, Il mercato estivo della Juve si è chiuso con un saldo negativo di 26 milioni di euro. Il portale ha conteggiato le spese per il mercato in entrata e i guadagni dal fronte uscite. Per l’acquisto dei cartellini (a titolo definitivo) di Joao Mario, Jonathan David, Edon Zhegrova e Francisco Conceicao ammontano a 82,9 milioni di euro.

Le cessioni -escludendo Nico Gonzalez e Douglas Luiz che non sono definitive- hanno invece portato in cassa 52,9 milioni di euro. Se il raffronto tra entrate ed uscite dà un passivo, la situazione cambia se si considera l’impatto a bilancio per il 2026: le stime parlano infatti di un effetto positivo per quanto riguarda la sessione estiva di calciomercato: la proiezione è di 35,4 milioni di euro.

