Juve, il punto sugli ultimi impegni dei nazionali

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha fatto un recap riguardo agli ultimi impegni dei giocatori bianconeri con le rispettive Nazionali. Leggiamo la nota della società:
“Erano quattro gli ultimi bianconeri coinvolti con le rispettive nazionali nella serata di ieri: tre nei match ufficiali validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 e uno, Jonathan David, in un’amichevole.
Serata di gioia per Lois Openda che con il suo Belgio ha conquistato l’accesso al prossimo campionato mondiale dopo la vittoria casalinga per 7-0 contro il Liechtenstein. Mezz’ora finale del match sul rettangolo verde per l’attaccante bianconero che così festeggiato la qualificazione.
27 minuti per Edon Zhegrova con il suo Kosovo nel pareggio per 1-1 contro la Svizzera: secondo posto nel gruppo B per Edon e la sua nazionale che si giocherà in primavera l’accesso ai mondiale nei playoff.
Panchina per Kenan Yildiz nel 2-2 della Turchia (anche per la nazionale turca la qualificazione verrà decisa ai playoff) in Spagna; 75 minuti invece per Jonathan David nell’amichevole vinta 2-0 dal Canada contro il Venezuela”.