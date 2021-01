Juve, il punto della situazione sugli indisponibili

TORINO- Giorno di vigilia per la Juventus, che domani all’Allianz Stadium, alle ore 12.30, ospiterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I bianconeri, reduci dal successo in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli di mercoledì sera, vogliono riscattare la brutta sconfitta subita contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato, che ha portato ora a 10 i punti di distanza dalla vetta della classifica, occupata attualmente dal Milan. Andrea Pirlo valuta la formazione che scenderà in campo domani contro i rossoblù, facendo allo stesso tempo il punto sui possibili indisponibili in casa dei campioni d’Italia.

Sarà sicuramente assente Paulo Dybala. Il numero 10 argentino non ha infatti recuperato dal problema fisico accusato contro il Sassuolo e, con ogni probabilità, non tornerà a disposizione prima dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Pronto invece a tornare tra i convocati Merih Demiral. Il centrale turco, costretto al forfait mercoledì, si è infatti allenato con il resto della squadra quest’oggi, come dichiarato da Pirlo. Non si esclude una sua partenza dal primo minuto, anche se si vogliono evitare possibili ricadute. Stanno bene anche Chiellini e Frabotta. Il primo aveva accusato un dolore alla schiena prima della gara con il Napoli, mentre il secondo era uscito malconcio dalla trasferta di “San Siro”. Entrambi hanno recuperato e saranno tra i convocati.

Viene poi la volta dei calciatori al momento fuori causa positività al Coronavirus: Alex Sandro e Matthijs De Ligt. Dopo aver recuperato Juan Cuadrado, Pirlo spera di riavere presto a disposizione anche il brasiliano e l’olandese. Come riportato da Sky Sport, nelle prossime ore si attendono novità riguardo gli ultimi tamponi ai quali sono stati sottoposti i due, con la speranza di rivederli presto in campo. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera: >>>> Ipotesi totalmente a sorpresa per l’attacco: spunta una super occasione last minute! <<<<