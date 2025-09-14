Juve, il punto dall'infermeria: le condizioni di Miretti e Conceiçao
Juve, il punto dall’infermeria: le condizioni di Miretti e Conceiçao

Riccardo Focolari
14 Settembre, 17:04
Fabio Miretti
Il punto dall'infermeria della Juventus: ecco quando potrebbero rientrare Francisco Conceiçao e Fabio Miretti

Dopo la vittoria per 4-3 contro l’Inter, la Juve ha svolto la seduta di scarico per poi prepararsi in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Nel frattempo, Francisco Conceiçao e Fabio Miretti, hanno continuato a lavorare a parte.

Entrambi sono ancora alle prese con i rispettivi recuperi fisici e non hanno preso parte alla sessione di gruppo. Per Conceição, che ha avuto qualche noia muscolare alla coscia, il programma di lavoro individuale prosegue, mentre Miretti sta recuperando dalla lesione muscolare alla coscia destra. I due potrebbero rientrare tra i convocati della prossima sfida dei bianconeri, in casa del Verona.

