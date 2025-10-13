Juve, il piano per la dirigenza per Rugani e Kostic. Fuori a gennaio?

La dirigenza della Juve sta riflettendo sul futuro della propria rosa. Tra i nomi sul mercato, potrebbero esserci quelli di Rugani e Kostic

La dirigenza della Juve sta riflettendo sul futuro della propria rosa. Tra i nomi sul mercato, spuntano i nomi Rugani e Kostic. Tuttavia, nel caso in cui il centrale e l’esterno, accettassero una proposta di rinnovo al ribasso, una permanenza in bianconero potrebbe non essere sottovalutata.