Juve, la news incendia i tifosi: colpo da sogno dalla Premier | Mercato

La Juventus è apparentemente uscita dal baratro in cui era precipitata grazie agli ultimi risultati vincenti in campionato. Ci sono presupposti e prospettive interessanti per la seconda parte di stagione, soprattutto perché diversi big che non abbiamo praticamente mai visto, dovrebbero tornare pienamente a disposizione.

La rimonta in chiave Champions si è materializzata con un insperato terzo posto conquistato prima della sosta, ma per puntare a riprendere il Napoli bisognerà essere quasi impeccabili. Il tecnico toscano in cuor suo crede all'impresa, ma un aiuto concreto della società nella finestra invernale sarebbe ben gradito. Cherubini e il suo staff si stanno muovendo sotto traccia per diversi colpi. Odriola, Ferran Torres e Milinkovic sono i nomi più chiacchierati del momento per la Juventus, ma in queste ore sarebbe spuntato una nuova pista che accende l'entusiasmo dei tifosi<<<