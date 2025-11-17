Juve, il Meeting Regionale del Fan Club è un successo. Il comunicato

Nella giornata di ieri, domenica 16 novembre 2025, si è tenuto a Pistoia il Meeting Regionale dei Juventus Official Fan Club della Toscana . Ecco il comunicato della Juve: “Come sempre è accaduto nel corso di questi anni in giro per l’Italia, si è trattato di un evento bellissimo, coinvolgente e, ovviamente, tutto a tinte bianconere. Un evento che ha visto anche la presenza del Fans Ambassador di Juventus, la leggenda Sergio Brio .

Entrando nel dettaglio, la giornata si è aperta con un pranzo conviviale tra presidenti e referenti dei JOFC toscani – circa una cinquantina di partecipanti –, seguito da una riunione operativa .

A partire dalle ore 17:00, poi, l’attenzione e l’entusiasmo si sono spostati sul Meet & Greet e sul Q&A con due leggende bianconere, Alessio Tacchinardi e Angelo Di Livio. Attività, queste ultime, che hanno visto la partecipazione di circa 100 soci dei club locali.

Con 25 Juventus Official Fan Club attivi e un totale di 6.600 soci, la Toscana ha dimostrato ancora una volta quanto batta forte il cuore bianconero anche in questa regione e, nello specifico, quanto questo appuntamento abbia lasciato il segno rafforzando il senso di appartenenza al nostro Club.