Juve, il Gruppo Storico 77: “Presenti a Udine ma sciopero col Pisa”

Il Gruppo Storico 77 lancia un duro comunicato nei confronti dell'Udinese per i prezzi della sfida contro la Juve

Attraverso un comunicato, i noti supporter della Juve Gruppo Storico 77, hanno annunciato che saranno presenti per la trasferta di Udine e che contro il Pisa, in programma sabato all’Allianz Stadium, effettueranno 15 minuti di sciopero. Di seguito il comunicato.

“Negli ultimi anni il Gruppo Storico 77 non ha mai preso parte alla trasferta di Udine, scelta sempre difficile da prendere, ma dettata dalla scelta di non voler pagare prezzi, per settori “popolari”, che chiamare esorbitanti sarebbe un eufemismo.

Come immaginavamo anche quest’anno la società Udinese Calcio ha preferito fare cassa sul nome della Juventus e dei suoi numerosi tifosi, con un prezzo per il settore ospiti di 65 € che non ha nessuna logica e rispetto, col solo intento di voler creare barriere a chi può assistere o meno alle partite, nonostante tanta passione e voglia di seguire ovunque la propria squadra per incitarla fino al 90° e oltre.