Juve, il Goal of the Day è di Angel Di Maria

Riccardo Focolari – 19 Febbraio, 13:53

Angel Di Maria

Attraverso un post su X, la Juve ricorda il gol di Angel Di Maria contro lo Spezia nel 2023, celebrandolo come gol del giorno

Il 19 febbraio di tre anni fa, la Juve vinceva per 2-0 in casa dello Spezia. I bianconeri si imposero grazie alle reti di Moise Kean e Angel Di Maria. La società, tramite un post sul proprio profilo X, ha voluto ricordare proprio la prodezza del Fideo, incoronandola come Goal of the Day. Di seguito il post bianconero.

