Juve, il Goal of the Day è di Angel Di Maria

Il 19 febbraio di tre anni fa, la Juve vinceva per 2-0 in casa dello Spezia. I bianconeri si imposero grazie alle reti di Moise Kean e Angel Di Maria. La società, tramite un post sul proprio profilo X, ha voluto ricordare proprio la prodezza del Fideo, incoronandola come Goal of the Day. Di seguito il post bianconero.
https://x.com/juventusfc/status/2024453923361190281?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2024453923361190281%7Ctwgr%5Ecf52c40337b558aae4b6306e1dd1cb7be6db1f6e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref