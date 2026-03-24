Juve, il futuro di Cabal sembra essere lontano da Torino

Juan Cabal sembra essere in procinto di lasciare la Juventus nella prossima sessione di mercato. Su di lui si registra l’interesse del Crystal Palace.

La dirigenza bianconera è al lavoro in vista della prossima stagione. Nonostante ci sia ancora la parte finale di stagione da disputare e una qualificazione in Champions in palio, la Juventus monitora con attenzione le possibili soluzioni sia in entrata che in uscita per il prossimo calciomercato estivo. La Vecchia Signora, starebbe infatti valutando diversi cambiamenti all’interno della rosa, con diversi profili destinati a lasciare la Continassa per fare spazio a un nuovo progetto tecnico.

Tra i giocatori che sembrano essere in partenza, figura il nome Juan Cabal. Il difensore colombiano, nonostante fosse arrivato con buone aspettative, non è mai riuscito a convincere pienamente sia la dirigenza che il mister e, proprio per tale motivo il suo futuro potrebbe non essere più in maglia bianconera.

L’interesse della Premier League

La sensazione è che, davanti a un’offerta convincente, la Juventus possa decidere di lasciarlo partire senza fare particolari richieste. Sul classe 2001 resta forte l’interesse della Premier League, campionato che da tempo monitora il difensore colombiano.

Stando a quanto riporta Tuttosport, il club più attivo sarebbe il Crystal Palace. La società londinese, avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage del calciatore per comprendere la fattibilità dell’operazione. Se tra l’agente di Cabal e il club di Londra dovesse andare tutto per il verso giusto, la Juventus allora potrebbe a breve ricevere un’offerta per il proprio difensore.