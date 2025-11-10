Juve, il confronto con la scorsa stagione dopo undici turni

Dopo undici giornate di Serie A, ecco il confronto tra la Juve di oggi e quella dello scorso anno, allenata da Thiago Motta

Dopo un inizio di stagione piuttosto altalenante, Igor Tudor è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Juve. Al suo posto è subentrato Luciano Spalletti, ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Il mister di Certaldo sembra voler dare un’impronta diversa al gioco della Signora, nonostante fino ad ora abbia conservato il modulo del suo predecessore.

Tuttavia, rispetto alla scorsa annata (2024/2025) come sta andando la squadra bianconera? I ritmi, in linea di massima, sono gli stessi, almeno per quanto riguarda il campionato. Dopo 11 giornate di Serie A, infatti, la squadra bianconera ha 19 punti in classifica, solamente due in meno rispetto alla Juve allenata da Thiago Motta. Due punti di differenza che sarebbero potuti arrivare vincendo il derby contro il Torino.