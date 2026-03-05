Juve, il commento di Viviano su Di Gregorio: “Stiamo parlando di un ottimo portiere”

L’intervento dell’ex portiere sulle frequenze di Radio Radio: “Alla Juve aspettative alte, ma Di Gregorio è un ottimo portiere”.

L’ex portiere Emiliano Viviano, ha commentato a Radio Radio le difficoltà che sta attraversando in questo periodo Michele Di Gregorio. Leggiamo il suo intervento:

“Personalmente tra i due preferisco Perin, ma quando parliamo di Di Gregorio parliamo comunque di un ottimo portiere. È chiaro che giocare per una squadra che per quaranta anni ha avuto tra i pali dei top mondiali non è facile, le aspettative sono enormi, oltre a tutto questo, ogni errore commesso con la maglia della Juventus è amplificato e spesso messo davanti alle buone prestazioni. Non credo che improvvisamente da che era un portiere di prospettiva sia diventato l’ultimo degli sfigati”.