Al termine del deludente pareggio di ieri sera contro il Verona, Andrea Cambiaso, ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni dell’esterno bianconero.

Il commento di Andrea Cambiaso

Il gol dello svantaggio? “Purtroppo come questo gol subito, quest’anno ne abbiamo presi parecchi allo stesso modo. Non si tratta di non essere concentrati, diciamo è un più un discorso di percezione del pericolo.

Come si fa a resettare questa gara e ripartire? “Dal punto di vista psicologico dobbiamo rimanere sereni, tranquilli, e sapere che dobbiamo vincere le altre tre partite. Sapevamo che comunque avremmo dovuto vincere tutte le partite, ma non è che il fatto di vincere o pareggiare questa partita non cambia, adesso dobbiamo arrivare al campo domani e pensare di vincere le partite con tranquillità e serenità".

Oggi c’è stato un approccio sbagliato? “Penso sia normale che quando si prende gol e si va sotto poi c’è nervosismo.Io penso che anche oggi, magari sì, gli ultimi 10 minuti del secondo tempo forse siamo stati un po' frenetici. Poi è chiaro, il calcio è uno sport estremamente episodico e quindi non riesci a segnare, non fai gol, ti viene la frenesia, insomma. Diciamo che se la buttavamo dentro eravamo sicuramente più tranquilli”.

Manca essere più cattivi negli ultimi metri? “Ripeto, il calcio è episodico, bisogna sfruttare quelle occasioni là che ti capitano, e noi in questo siamo siamo mancati, ma come dici te, è oggettivo, nel senso che anche nelle altre partite si vede proprio questa cosa e, purtroppo diciamo che c'è da lavorare ecco sicuramente in allenamento di sviluppare questa cattiveria un po' di più sotto porta, non non vedo altre altre altre cose per migliorare".

Sono mancate le conclusioni da fuori? “È vero oggi abbiamo calciato poco da fuori e questa una cosa su cui dobbiamo migliorare. Questa è una cosa da tenere presente, bisognerebbe, provare più spesso il tiro".