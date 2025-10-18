Juve, il club ricorda l’appuntamento della Primavera

I ragazzi di mister Padoin per la sfida contro il Monza. Il club sul social X, ricorda a tutti i tifosi bianconeri l'appuntamento della Primavera.

I ragazzi di mister Padoin tornano in campo per la gara contro il Monza. I bianconeri sono chiamati a ritrovare la strada della vittoria, per cercare di dare continuità a un cammino fin qui troppo altalenante. Di fronte ci sarà un Monza, reduce dal pareggio contro il Milan e, che precede di due punti in classifica proprio la Juventus. Sarà una gara importante per risalire verso la zona playoff.

Dove vedere il match

Il fischio di inizio della gara è previsto per le ore 13:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sportitalia.

Le probabili formazioni

Monza: Stranjar, Azarovs, Villa, Attinasi, Diene, Mout, Zanni, Ballabio, Albé, De Bonis, Fogliaro. All. Oscar Brevi.

Juventus: Nava, Grelaud, Rizzo, Bassino, Bamballi, Boufandar, Mazur, Elimoghale, Merola, Djahl, Lopez. All. Simone Padoin.

Il messaggio del club

La Juventus tramite il proprio social X, ha voluto ricordare a tutti i tifosi juventini, l’appuntamento dei ragazzi di Padoin:

“Oggi in campo l’Under 20.

8° giornata

VS Monza

13:00 CEST”