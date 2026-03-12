JuveNews.eu
Juve, il club ricorda la rimonta contro l’Atletico Madrid

Riccardo Focolari – 12 Marzo, 12:36

Attraverso un messaggio su X, la Juve ha ricordato la grande rimonta del 12 marzo 2019, contro l'Atletico Madrid

Attraverso un tweet su X, la Juve ricorda una delle serate più intense della sua storia recente, ovvero quella del 12 marzo 2019, quando i bianconeri eliminarono l’Atletico Madrid dalla Champions League compiendo una rimonta straordinaria. Sconfitti 2-0 in terra spagnola, Cristiano Ronaldo e compagni riuscirono a ribaltare l’esito del match nella gara di ritorno.