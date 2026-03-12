Attraverso un tweet su X, la Juve ricorda una delle serate più intense della sua storia recente, ovvero quella del 12 marzo 2019, quando i bianconeri eliminarono l’Atletico Madrid dalla Champions League compiendo una rimonta straordinaria. Sconfitti 2-0 in terra spagnola, Cristiano Ronaldo e compagni riuscirono a ribaltare l’esito del match nella gara di ritorno.
Juve, il club ricorda la rimonta contro l’Atletico Madrid
Riccardo Focolari – 12 Marzo, 12:36
