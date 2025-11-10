Juve, il club presenta sui social il maglione natalizio. Il video

Attraverso un post su X, la Juve ha annunciato l’arrivo nei negozi del maglione natalizio. Anche quest’anno, dunque, i tifosi bianconeri potranno acquistarlo e, perché no, sfoggiarlo magari proprio nel Pranzo di Natale. Il video è stato accompagnato dalla descrizione:“Momenti da ricordare: il nostro maglione natalizio è arrivato”. Di seguito il post.
