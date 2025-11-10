Juve, il club presenta sui social il maglione natalizio. Il video

Anche quest'anno, la Juve, attraverso un post su X, ha presentato l'arrivo sul mercato del proprio maglione natalizio

Attraverso un post su X, la Juve ha annunciato l’arrivo nei negozi del maglione natalizio. Anche quest’anno, dunque, i tifosi bianconeri potranno acquistarlo e, perché no, sfoggiarlo magari proprio nel Pranzo di Natale. Il video è stato accompagnato dalla descrizione:“Momenti da ricordare: il nostro maglione natalizio è arrivato”. Di seguito il post.

https://x.com/juventusfc/status/1987808905775452393?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987808905775452393%7Ctwgr%5Eea2389e0cb09969e6b58e3ae62a7f553d2be2605%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tuttojuve.com%2Faltre-notizie%2Fla-juventus-momenti-da-ricordare-il-nostro-maglione-natalizio-e-arrivato-755305