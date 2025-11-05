Juve, il club comunica un’iniziativa per il match contro il Cagliari!

La Juve ha comunicato ai suoi tifosi un’iniziativa con cui sarà possibile vincere dei biglietti per assistere alla sfida contro il Cagliari. Il messaggio: “Allianz All Together ti porta nel cuore della passione bianconera! Vivi un’esperienza unica all’Allianz Stadium per 1 adulto e 2 Under 18 Juve-Cagliari: 3 biglietti per il match del 29 novembre. Juventus Museum: visita al museo per scoprire la storia e i trofei del Club”. Ecco il post suX.
https://x.com/juventusfc/status/1986040806000701665?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986040806000701665%7Ctwgr%5Ee8f6eae86bbd9bd0f643e957ed1609e52c133d51%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tuttojuve.com%2Faltre-notizie%2Fnasce-allianz-all-together-che-regala-ai-tifosi-bianconeri-la-possibilita-di-vincere-dei-biglietti-per-la-sfida-contro-il-cagliari-754753