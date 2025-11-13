Juve, il club augura buona fortuna agli azzurri in campo questa sera

Il messaggio social della Juventus ai bianconeri che scenderanno in campo questa sera con la maglia dell’Italia

La Juventus ha ripreso oggi ad allenarsi alla Continassa, con l’obiettivo di recuperare alcune pedine dall’infermeria (Kelly e Cabal prossimi ormai al rientro) e farsi trovare pronta per la ripresa del campionato. I bianconeri saranno impegnati subito in una gara delicata, li aspetta infatti l’ostica trasferta di Firenze, con una Fiorentina fresca di cambio in panchina.

Spalletti potrà approfittare degli impegni delle Nazionali per lavorare con il gruppo rimasto a disposizione. Il tecnico toscano, come aveva già annunciato al termine del derby contro il Torino, lavorerà per apportare cambiamenti tattici e passare così ad un cambio di modulo.

La priorità dell’ex Ct azzurro è quella di imporre la propria filosofia di gioco ai suoi uomini, così da entrare nei meccanismi del tecnico e intraprendere un percorso di crescita. Il percorso, naturalmente sarà graduale e la prima tappa sarà quella di passare ad una linea difensiva a quattro. Al rientro della sosta, con molte probabilità vedremo una Juve scendere in campo con un 4-3-3 ( modulo prediletto da Spalletti) oppure con un 4-3-2-1.

Il post della società

Nel frattempo sono ben dieci i bianconeri convocati rispettivamente dalle proprie Nazionali e che quindi non saranno a disposizione del mister. Questa sera scenderà in campo l’Italia per la sfida contro la Moldavia, gara valida per la penultima giornata del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Proprio per l’occasione, la Juventus ha deciso di augurare buona fortuna ai suoi due azzurri convocati da mister Gattuso, rispettivamente il capitano Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso. Così la società sul social X: “Buona fortuna, ragazzi. I nostri azzurri sfidano la Moldova nelle Qualificazioni ai Mondiali”.



