Juve, il club annuncia la vendita libera dei tagliandi per le prossime gare

Il club bianconero, tramite il proprio social X, annuncia a tutti i tifosi juventini che, a partire da oggi è cominciata la vendita libera per le tre gare che si disputerranno all’Allianz Stadium nelle prossime settimane.

In particolare, si tratta dei match di Serie A contro Cagliari e Udinese, in programma il 29 novembre alle ore 18:00 e il 2 dicembre alle 21:00. L’altra gara per cui è stata annunciata la vendita libera dei tagliandi è l’incontro di Champions League contro il Pafos. Quest’ultima è in programma il 10 dicembre alle ore 21:00. I biglietti avranno un costo a partire dai 14 euro.

Il post su X

“Iniziata la vendita libera per le tre sfide all’Allianz Stadium. Serie A, Coppa Italia e Champions League: vieni a trovarci.