Juve – I conti sorridono: deficit dimezzato nell’ultima sessione

Non solo sul campo, ma anche a livello di bilancio la situazione della Juve pare schiarirsi: il deficit bianconero sarebbe stato dimezzato

Se in campo i segnali dati dalla squadra di mister Massimiliano Allegri sono estremamente incoraggianti, altrettanto lo sarebbero quelli sui conti della Juventus. Secondo quanto riportato da La Stampa, ci sarebbero validi motivi di sorridere per l'ambiente bianconero. Infatti, il deficit in rosso stimato alcuni mesi fa a 239 milioni di euro si è più che dimezzato.