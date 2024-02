Juve, occhi su Gudmundsson: Barrenechea possibile contropartita

Gudmundsson è nel mirino della Juve: per convincere il Genoa i bianconeri sono disposti a inserire Barrenechea come contropartita

Il fantasista islandese classe 1997 è il trascinatore del Genoa in questa stagione, autore di ben 9 gol e 2 assist in 23 presenze in Serie A. La Juve lo sta seguendo ma il club rossoblù per il suo cartellino chiede almeno 30 milioni di euro.