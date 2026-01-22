Juve. Guardalà: “Yildiz stanco? Vedremo contro il Napoli”

Giovanni Guardalà, giornalista di SkySport, ha parlato della condizione fisica del numero dieci della Juve dopo la gara di ieri

Giovanni Guardalà, giornalista di SkySport, ha parlato dello stato di forma di Kenan Yildiz. Di seguito le sue parole: “Il numero dieci della Juve è un po’ in calo? Direi che è più stanchezza dettata dal fatto che sta giocando sempre. Fa un grande lavoro anche in fase difensiva.

Corre tanto, percorre molti chilometri e quindi un po’ di brillantezza in meno ci sta. Nel primo tempo ho avuto qualche buona situazione, però poi è chiaro che non si può sempre avere un rendimento altissimo in tutte le partite. Quindi vedremo domenica sera contro il Napoli, però certamente un po’ di stanchezza c’è, ma sarà indiscutibilmente presente domenica pomeriggio”.