Juve, Guardalà: “Vittoria con il Torino non scontata. Ora test Milan”

Intervenuto su Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha commentato la vittoria della Juventus sul Torino . Un successo che non andrebbe sottovalutato, in attesa della prova del nove contro il Milan . Ecco le sue parole:

"Vittoria senza Vlahovic e Chiesa? Sì e non era scontato. La strategia di Allegri sembrava chiara: mancano Chiesa e Vlahovic, con Milik che aveva un tempo, Allegri ha detto faccio il primo tempo con Miretti, gestisco e poi mi gioco la carta Milik. Al di là che i gol sono nati da errori clamorosi di Milinkovic, la Juve ha legittimato la vittoria. Non era scontato. Il Torino non è una squadra che in questo momento eccelle dal punto di vista del gioco ma è una vittoria pesante. Milan-Juve al rientro dalla sosta sarà un test di maturità".