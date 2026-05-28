Nei prossimi giorni, andrà in scena il tanto e discusso atteso incontro tra Dusan Vlahovic e la dirigenza bianconera. Le parti si siederanno al tavolo delle trattative e, valuteranno se ci saranno i presupposti per un rinnovo di contratto oppure se le strade dovranno dividersi.

La volontà della Juventus è chiara: farà un tentativo per trattenere in bianconero il centravanti serbo, senz’altro però a cifre minori rispetto a quelle percepite attualmente.

Da parte del giocatore, dovremo scoprire se vorrà continuare con la Vecchia Signora nonostante la mancata qualificazione in Champions League e soprattutto se sarà disposto alla riduzione dello stipendio.

Le parole di Giovanni Guardalà

Ospite negli studi di Sky Sport, Giovanni Guardalà ha fatto il punto della situazione legata al futuro del centravanti serbo. Di seguito le sue dichiarazioni:

"È un discorso che continua ad avere degli alti e dei bassi. Prima sembrava definitivamente no, poi da gennaio un’apertura, poi di nuovo si parlava di esperienza all’estero, poi di nuovo verso la Juve. Sicuramente Vlahovic ha la Juventus nel cuore perché lui ha voluto fortemente venire quel gennaio dalla Fiorentina. Non ha avuto delle stagioni brillantissime perché ha avuto tanti alti e bassi anche lui, quest’anno soprattutto a causa del grave infortunio.

Però chiaramente a quelle cifre, la cifra di 22 milioni lordi è chiaro che valeva soltanto per questa stagione per una serie di bonus e di situazioni che erano state create al momento della firma del contratto. Però l’ingaggio più alto in questo momento ce l'ha Yildiz, insieme con David se non ricordo male. David perché è arrivato a parametro zero e quello è il tetto massimo. Quindi se Vlahovic vorrà rimanere alla Juventus, dovrà accontentarsi di un ingaggio più basso, nettamente più basso di quello che percepisce adesso".