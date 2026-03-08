Juve, Guardalà su Boga: “Fin qui ha sempre fatto ottimi ingressi”

Le parole di Giovanni Guardalà sull’avventura di Jeremie Boga in maglia bianconera: “Fin qui ha sempre fatto la differenza”.

In collegamento con Sky Sport, Giovanni Guardalà, ha parlato dell’impatto che ha avuto fin qui Jeremie Boga. Di seguito le sue parole:

“Poi entra come sempre bene Boga, in tutte le partite in cui è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo, anche se Spalletti l’ha un po’ punzecchiato nel dopo partita dicendo che a volte non è molto cattivo. Però nel complesso la differenza la fa e l’ha fatta anche ieri con Yildiz che è stato spostato in posizione centrale, anche se Spalletti ha fatto capire che in quella posizione è una soluzione che predilige in corsa, non dall’inizio perché ci sono meno spazi e quindi farebbe più fatica”.