Juve, Guardalà: “Caso Bonucci? La vicenda andrà avanti”

Chiusura triste tra Bonucci e Juve

Guardalà ha inoltre espresso la sua opinione in merito a quello che sta accadendo tra la Juventus e il suo vecchio capitano. Queste le sue parole: "È una situazione non particolarmente bella perché comunque si tratta di un giocatore che fino a pochi mesi fa era il capitano della Juventus. Si parla di un giocatore che ha partecipato fattivamente ai successi degli ultimi anni, con oltre 500 presenze e sono in pochi quelli che possono vantare un traguardo del genere. Quindi chiudere al giocatore, emarginandolo e facendolo allenare in orari diversi rispetto ai compagni, in situazioni complicate, secondo me si poteva gestire in maniera diversa. Legittimo da parte di Allegri non voler più un giocatore come Bonucci, che non ritiene più utile. Ma i rapporti personali non devono inficiare quelli professionali. La priorità di Bonucci era rimanere ma ora sta valutando di andare via e al 99% andrà via. Soluzione Lazio sarebbe quella più comoda, ma c'è anche l'Union Berlino. Certamente non rimarrà alla Juventus perché a queste condizioni sarebbe difficile".