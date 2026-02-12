Juve, Guardalà a Sky: “Contro l’Inter Spalletti dovrebbe avere tutti a disposizione”

Giovanni Guardalà ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori bianconeri. Per sabato Spalletti dovrebbe avere tutti a sua disposizione.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Guardalà, ha parlato in merito alle condizioni della squadra bianconera in vista della gara di sabato contro l’Inter. Leggiamo le sue parole:

“Spalletti dovrebbe avere, come si dice, l’imbarazzo della scelta, perché apparte Vlahovic, che come sappiamo starà fermo ancora per un mese, Milik, che sta vivendo ormai da quasi due anni questo tormento, per il resto ha tutto il gruppo a sua disposizione.

C’era qualche giocatore con problemini per la partita con la Lazio, Kelly che era andato in panchina, poi alla fine è entrato, Conceiçao è stato risparmiato per questo fastidio al ginocchio. Abbiamo visto anche McKennie uscire zoppicando, ma è una ferita che si è procurato nel corso della partita contro i biancocelesti. Quindi ad oggi immaginiamo di vedere la migliore formazione della Juventus”.