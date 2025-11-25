Juve, guai per Chiellini e Comolli: Svezia-Norvegia in macchina

Brutte notizie per la dirigenza della Juve. Chiellini e Comolli, infatti, dovranno arrivare in Norvegia in auto causa maltempo

Tra poche ore la Juve scenderà in campo contro il Bodo/Glimt, all’Aspmyra Stadion, dove andrà in scena la gara valida per il quinto turno della League Phase di Champions League. Tuttavia, per la dirigenza bianconera, non c’è la certezza di arrivare in tempo per il fischio d’inizio.

A Comolli e Chiellini, infatti, è stato cancellato il volo in Norvegia, dalla Svezia, a causa del maltempo. L’Amministratore Delegato e il Director of Football Strategy sono così stati costretti al noleggio di un’auto. Sfida contro il tempo e contro il meteo avverso.