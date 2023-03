Juve, la grinta di Gatti: “Contentissimo di passare il turno. Con Vlahovic…”

Federico Gatti si è imposto con personalità nella sfida di Europa League contro il Friburgo: le sue parole nel post-partita dopo la vittoria

redazionejuvenews

Una Juve in emergenza non concede gol allo Stade Europa-Park di Friburgo, dove s'impone per 2-0. Tra le scelte azzeccate da Allegri c'è quella di schierare Federico Gatti nel terzetto difensivo. Il centrale bianconero, autore di una grande partita si è espresso soddisfatto del risultato e della propria prestazione.

"Era una partita importantissima. Il mister mi ha dato una grande opportunità, io cerco sempre di dare il 100%, anche se non è sempre semplice. Sono contentissimo di aver passato il turno e per questa mia prestazione" - commenta ai microfoni di Sky Sport nel post-partita. "Avevo tantissima voglia di giocare e mettere minuti nelle gambe".

Una gara intensa, impreziosita dalla giocata che ha portato al calcio di rigore che ha sbloccato il risultato. "Il mio è stato una sorta di regalo a Dusan che da tempo si meritava di ritrovare la via del gol. Lì ho sbagliato il controllo, dovevo stopparla meglio. Ma va bene così, sono comunque riuscito a tirare e loro sono rimasti in dieci" - spiega. "Contentissimo di aver passato il turno, ne avevamo bisogno. Giocare a livello europeo è stupendo e tra tre giorni c'è una gara durissima in casa dei nerazzurri".

Un abbraccio intenso con Vlahovic dopo il rigore segnato da DV9. "Con Dusan ho un legame fortissimo che nasce dallo spogliatoio. Questo suo gol lo aiuterà a lavorare meglio e in fiducia" - si augura Gatti, così come di farsi sempre trovare pronto quando chiamato in causa. "Il salto alla Juve è enorme dalla B. Giorno dopo giorno è una crescita continua, sono contento. E' un percorso difficile, ma devo farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa".