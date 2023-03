Chiesa, gol e scuse: ora punta a caricarsi la Juve sulle spalle

Ritrova il gol nella notte di Friburgo: l'esultanza e le scusa alla propria gente per non esserci stato, ora punta a tornare protagonista

La trasferta di Friburgo sorride alla Juve di Max Allegri che stacca il pass per i quarti di finale di Europa League. Il 2-0 alle Stade Europa-Park è un'iniezione di fiducia per la formazione bianconera, soprattutto per le certezze ritrovate grazie ai gol di Vlahovic e Chiesa. In una settimana complessa con il Derby d'Italia a chiudere un mese di marzo dal ritmo serrato e con una posta in palio di un certo peso, Allegri ritrova due uomini chiave nel momento in cui forse ne necessitava maggiormente.