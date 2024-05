Juve, Graziani: “Prendere giocatori più urgente che cambiare mister”

Francesco Graziani ha parlato dei progetti della Juve: per l'ex calciatore, cambiare l'allenatore non dovrebbe essere una priorità del club

Dagli studi di Mediaset, Francesco Graziani ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Per l'ex giocatore, l'insistenza verso il cambio di allenatore sposterebbe l'attenzione da urgenze più impellenti. Ecco le sue parole: "Allegri? Il 90% della tifoseria della Juventus non vuole più Allegri mentre una minima parte lo vuole riconoscendogli anche quest'anno, se dovesse finire in un certo modo, che la stagione sarebbe positiva. Cambiaso ha giocato in un ruolo non suo contro il Milan e ha fatto una gara straordinaria; Allegri lo ha migliorato molto. Se dovessi dare un consiglio alla dirigenza juventina direi non cambiate allenatore, se dovete cambiarlo cambiatelo pure assumendovi le responsabilità ma prendete 4-5 giocatori bravi".